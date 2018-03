La brutal entrevista de Pablo Motos a Antonio Banderas: muerte y aviones privados

El 21 de marzo de 2018, Antonio Banderas visitó ‘El Hormiguero' de antena3 para presentar Genius, su nueva serie de TV en la que interpreta al pintor malagueño Pablo Picasso. El actor derrochó simpatía y le confesó a Pablo Motos grandes intimidades.

GENIUS: PICASSO Official Trailer, Antonio Banderas NatGeo Series

Lo más impactante fue verle llegar al plató. El cambio de look de Antonio banderas fue impactante. Motos no pudo reprimir un grito:

¡Estás calvo!

Efectivamente. Como el mismo Antonio Banderas dijo:

Es el final de yo como latin lover. Después de esta imagen no vuelven a llamarme para interpretar a alguien atractivo

Y es que el actor ha tenido que someterse a todo un cambio físico para poder interpretar a Picasso:

Me recogían en el hotel a las dos para que estuviera sentado en la sala de maquillaje a las 2.30 y quedarme allí sentado durante cinco horas. Así, a las 8.30 podía estar listo para rodar hasta las 20.30 horas

Banderas se ha dejado la piel con este personaje porque tiene muy claro que:

Si las cosas no salen muy bien no me dejan volver a vivir en mi tierra.

Tras hablar de la serie, (se trata de la segunda temporada de la antología, la primera versó sobre Einstein), Banderas abordó un tema muy serio: El infarto que sufrió en enero de 2018.

Al encontrarte con la muerte de frente valoras mucho más las cosas que tienes. No quiero bajar el ritmo porque esta es mi vida y si me tengo que morir antes, me moriré antes, pero quiero hacer las cosas que me gusta

El malagueño tiene muy claro que la causa de sus problemas de salud, ha sido el tabaco:

Lo de fumar ha sido probablemente el mayor error de mi vida. A cualquiera que me esté escuchando y sobre todo si son jóvenes, que no confíen en la juventud, porque si estás fumando ahora lo pagarás más adelante, por lo tanto, déjalo El último cigarrillo lo fumé el 25 de enero por la noche y el día 26 por la mañana tuve el infarto

El actor habló de todos sus proyectos profesionales y negocios , además de admitir que, se ha comprado un avión: