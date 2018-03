Carlos Lozano humilla a la "pedante" Mila Ximénez y hunde al resto de "cobardes" de Sálvame

Carlos Lozano es el nuevo Aída Nízar, un personaje desatado que da mucho juego pero que hay que vigilar porque puede ser peligroso. Tras su polémico polideluxe, el nuevo defensor de la audiencia de 'Sálvame' acudió al programa el 21 de marzo de 2018 para, cómo no, insultar a todo el personal.

Mila Ximénez se pone como le bicho del pantano con el ‘tocapelotas' de Carlos Lozano

El sábado 17 de marzo, Lozano se sometió a la prueba del polígrafo en la que ,entre otras cosas, dijo sentirse superior a todos los colaboradores de ‘Sálvame'. Su arrogancia y chulería son el nuevo truco de T5 para ‘torturar' al los tertulianos, es el nuevo ‘villano' d ela función, y sus ‘víctimas' están que trinan.

Al lunes siguiente, en ‘Sálvame' le dejaron a la altura del betún. Mila Ximénez le insultó de todas las maneras que pudo;

Además , Gustavo González dijo saber cosas sobre él pero que el programa no le permite decir. ¿Por qué protegen tanto a Carlos Lozano?

Pero el miércoles 21, Lozano regresó muy ‘gallito' él y puso a todos a en su sitio:

Creo que me pusisteis finos, casi todos en general. Lo único que puedo decir es que me puedo poner a la altura de Mila Ximénez y contestarle un montón de mierdas como las que ha soltado por su boca y le podía decir de todo hasta humillarla al máximo, pero no lo voy a hacer, porque ha quedado retratada. Es una pedante.

Mila, que prometió no hablar con Lozano nunca jamás, le dijo:

El defensor de la audiencia le contestó:

No me agarro ni aferro a una silla. Yo estoy aquí porque los de ahí arriba me han puesto aquí. No voy pidiendo limosnas como otros de aquí. Sois todos unos cobardes porque a la cara no me habéis dicho nada, esperáis al lunes cuando no estoy.