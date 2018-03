El golpe más rastrero de Kiko Hernández: provoca que Gustavo González rompa a distancia con María Lapiedra

Kiko Hernández ha vuelto a provocar un cisma en ‘Sálvame', aunque como todo lo que suele hacer últimamente el colaborador, lo más seguro es que termine en papel mojado. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, Hernández no hace otra cosa que mentir, manipular y meter la pata. El 21 de marzo de 2018 nos hizo creer que él había provocado la ruptura entre Gustavo González y María Lapiedra aunque nos tememos que , al final, no pase nada.

Kiko Hernández revela su paralizante y doloroso problema de salud

Lo que ocurrió el miércoles 21 de marzo en 'Sálvame' fue grotesco y bizarro. Una vez más, el programa de T5 se convirtió en un circo romano sentimental e hizo que la audiencia decidiera sobre el futuro de sus trabajadores.

Lo explicamos: Hace semanas, el programa grabó una conversación que mantuvieron Kiki Hernández y María Lapiedra durante una pausa publicitaria. De esa charla ‘secreta' (yo, particularmente, no me creo nada) se sacaron cuatro ‘bombas' que nos vendieron como graves pero que no fueron para tanto.

Pero había una quinta 'bomba' que el programa quiso no hacer pública y que podría provocar que Gustavo González rompiera definitivamente con María Lapiedra .

Kiko Hernández aseguró que si esa información salía a la luz, él dejaba el programa ya que era muy grave. Pero claro, esto es ‘Sálvame' y todo era una estrategia ya que el 21 de marzo se creó una encuesta pública para saber si Hernández debería anunciar la quinta bomba o no.

Obviamente, el público, ávido de sangre moral, decidió que la ‘bomba' se hiciera pública y para darle más intriga al asunto, Kiko Hernández decidió contársela a Gustavo en ‘privado'(pongo comillas porque las cámaras lo grabaron todo aunque no se escuchó).

Gustavo se fue del plató, no quería que nadie viera su cara mientras que contaban la noticias pero sí la vimos y se pilló un cabreo monumental.

¿Y la quinta bomba qué es? Obviamente, se la reservan para más adelante.

Pero aquí no acaba la historia. Ese día, Gustavo se enfadó con su novia a distancia puesto que ella está en Honduras concursante en ‘SV2018' y todo porque Lapiedra para dar algo de juego en el reality, se ha dedicado a criticar a la ex mujer de Gustavo, algo que ha enfurecido al fotógrafo.