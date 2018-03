Alejandro Albalá se larga pitando de 'Supervivientes' harto de los tonteos de su novia Sofía con otro: "¡Aquí hago el tonto!"

Caerá bien o mal pero Sofía Suescun es la única que está haciendo los deberes en 'Supervivientes 2018'. La concursante está provocando todo un cisma en el programa gracias a su relación con su compañero, Logan, lo que ha puesto de los nervios a su novio 'oficial', Alejandro Albalá, quien el 25 de marzo de 2018 abandonó el plató de 'Conexión Honduras' completamente humillado.

Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez

Se veía venir y la estrategia de Telecinco ha sido perfecta. 'SV2018' mandó a Honduras a Sofía Suescun y a Alberto Isla para que sus respectivas parejas, Alejandro Albalá y Chabelita (que fueron marido y mujer hasta hace no mucho) les defendieran en plató y tener así todos los flancos abiertos.

Por su puesto, tener a Isa Pantoja y a su exmarido en las galas y en los debates es oro televisivo en estado puro pero sus parejas no se quedan atrás, Sofía sobre todo. Y es que la que fue ganadora de 'Gran Hermano' está dando mucho de qué hablar desde que llegó a Honduras y todo porque se ha junto (demasiado) con otro d elos concursantes, Logan.

El domingo 25 de marzo de 2018, durante la emisión de 'Conexión Honduras' (lo que viene siendo el debate de 'SV'), escuchamos a Sofía hablar así de Logan:

Es como si le conociera de hace tiempo. Me dan ganas de abrazarle, darle besos. Pero no quiero confundirme, no sé si es rollo amigo o algo más. Estoy con un cacao.

Fuera no sé ni cómo están las cosas, lo que me voy a encontrar. No me preocupo, pero no me gustaría perder la relación. No sé describir lo que siento, pero bueno, ahora me conformo con verlo un poco cada día a través de la valla, hablar un poco