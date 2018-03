Belén Esteban le cierra la boca a Gustavo González en su enfrentamiento más bestia

Gustavo González sabe que su historia con María Lapiedra hace aguas, que ya no interesa tanto como antes y por ello está dando palos de ciego. El 24 de marzo de 2018, durante su entrevista en 'Sábado Deluxe', Gustavo acusó a su compañera (y enemiga) Belén Esteban de algo bastante grave y ésta le cerró la boca como nunca antes.

Ese día, Gustavo (el que dijo que nunca comercializaría con su vida privada) se sentó por enésima vez en el 'Deluxe' y en esta ocasión se sometió a la prueba del polígrafo:

Se me ha puesto en entredicho en muchas situaciones y de esta manera voy a intentar que entiendan mi verdad.

Así se justificó Gustavo por sentarse a hablar pero no coló. A estas alturas está claro que él soltó la noticia de su relación extramatrimonial con Lapiedra por puro mercantilismo.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

El caso es que esa noche Gustavo lo pasó mal. Muy mal. Dijo que se está planteando romper con Lapiedra y se quejó de que sus compañeros han sido excesivamente duros con él.

Pero el colmo llegó cuando el paparazzi acusó a Belén Esteban de haber filtrado el número de teléfono de su ex mujer para que otros compañeros de'Sálvame' la llamasen para convencerla de que hiciera una entrevista.

Belén Esteban estalló y le paró los pies a su compañero:

A mí nadie me ha pedido el teléfono, ni la dirección de 'Sálvame' ni Kiko Hernández . A mí no.

Belén llamó "mentiroso" a su Gustavo y ante esto, él le pidió explicaciones pero ella se negó:

No puedo decirte por qué te llamo mentiroso porque fue por algo que me dijiste en una lugar que no era la tele pero tengo a Terelu como testigo.