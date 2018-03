María Patiño, con el culo al aire por culpa de su examigo Gustavo González

Como Gustavo González se ha convertido en el hazmerreír de 'Sálvame' por su historia con María Lapiedra, al colaborador no le ha quedado más remedio que tirar por otros derroteros para seguir siendo el centro de atención. Ahora, su nuevo 'objetivo' es María Patiño.



Primero la ruptura de su matrimonio y luego su relación paralela con María Lapiedra han colocado a Gustavo González en el centro de la polémica. En 'Sálvame' llevan meses explotando esta historia, lo que, primero, le ha resultado muy lucrativo a la parejita, pero por otro se ha cargado la imagen profesional de Gustavo.

El paparazzi ha sido el primero a jugar a ser famoso y sus compañeros y amigos se han puesto en su contra. De hecho, toda esta trama se ha cargado la relación de amistad entre Gustavo y su compañera María Patiño.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

El sábado 24 de marzo de 2018, González se sometió a la prueba del polígrafo y entre otras cosas se dictaminó que el fitógrafo se sentía decepcionado con Patiño.

Gustavo dijo que le había dolido que Patiño le llame mentiroso y que, de alguna manera, le considere cómplice de María Lapiedra, pero ella explicó que lo único que siente es "decepción" con su amigo. Siempre ha dicho que es el más noble de sus compañeros de DEC y, por ello, lo que ha descubierto le ha descolocado:

He sido muy legal con él y cuando le digo mentiroso gritando, no es que me siente orgullosa, pero sí decepcionada. Creí que Gustavo era de otra manera, que nunca me iba a mentir.