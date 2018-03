El terrorífico error que ha cometido Kiko Hernández con su acosador y que puede pagar caro

Kiko Hernández está reviviendo su peor pesadilla. Hace pocas semanas aseguró que el hombre que le había acosado durante años había sido condenado a 18 meses de cárcel. Pero ahora, el supuesto acosador, ha salido a la luz. ¿Se ha creado un monstruo?

Kiko Hernández revela su paralizante y doloroso problema de salud

No es un tema del que le guste hablar mucho, pero el 20 de marzo de 2018, Kiko Hernández anunció que el hombre que le acosó durante años, por fin ha sido condenado:

Al señor que me molestó durante una temporada le han caído 18 meses.

Hernández ya ha dado, en varias ocasiones (la última en 2014) ciertos detalles sobre lo que le ocurrió:

Por culpa de esta persona, hay una población en la que no puedo trabajar porque vive ahí. (...) Tengo tres órdenes de alejamiento de él, me he cambiado de casa por esta persona...

Se ha presentado en mi casa con un arma blanca y me ha estropeado la puerta de casa con esta arma. Ha quemado una revista donde yo salía, ha puesto mensajes en el buzón.

Hernández confesó que éste fue uno de los motivos por los que abandonó la televisión durante meses en 2012:

Yo me fui por unos motivos de aquí, pero uno de ellos era también el acoso brutal de este señor. No podía salir a la calle sólo

Pero el 26 de marzo de 2018, la peor pesadilla de Kiko Hernández se hizo realidad. El supuesto acosador del colaborador de 'Sálvame' rompió su silencio y habló para El Economista asegurando que algo muy distinto:

Soy el exnovio de Kiko Hernández y he sido absuelto, no condenado como dice él.

El mencionado medio muestra toda la documentación y así se puede comprobar que Juan Manuel Jiménez ha sido absuelto del delito de amenazas del que le acusó Kiko Hernández, ya que no ha podido demostrar los hechos. Es cierto sin embargo que el juzgado de Instrucción número 12 de Madrid sí falla contra Juan Manuel pero por quebrantamiento de medida cautelar, y le condena, pero a una multa de 18 meses con seis euros de cuota diaria. Es decir, que de prisión nada.

La sentencia fechada el pasado 5 de marzo absuelve al acusado "Juan Manuel Jiménez Muñoz del delito de amenazas del que era objeto de acusación" pero le condena a pagar las costas.

El problema es que Kiko Hernández ha mentido en cuanto a la condena pero puede que no en cuanto a lo que le ha ocurrido. El error que ha cometido el colaborador es airear este caso porque ahora le ha dado ‘voz' al hombre que, según, Hernández le ha hecho la vida imposible.

De lo que estamos seguros es que el tal Juan Manuel Jiménez Muñoz no va a salir, jamás, en ‘Sálvame'. Todos sabemos que en T5, Hernández está más que protegido. Esto no significa que otros medios no se interesen por la noticia. Le esperan malos tiempos al colaborador.