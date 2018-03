Alejandro Albalá rompe con su novia Sofía en directo por no soportar más sus descarados tonteos con Logan

Ya era hora. El 27 de marzo de 2018, durante la emisión de 'Conexión Honduras', Alejandro Albalá decidió no volver al plató para defender a Sofía Suescun, dejando claro que su relación con ella se ha roto. La pregunta es: ¿Por qué ha tardado tanto? Respuesta simple: Por dinero.

Desde la primera gala vimos como Sofía se sentía atraída por su compañero en ‘SV', Logan. Al principio fue un tonteo pero han pasado dos semanas y la cosa está clara: A ella le gusta él y se ha olvidado de su novio oficial en España, Alejandro Albalá.4

Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez

Pero la relación entre Sofía y Alejandro nunca ha sido muy creíble. Se ha llegado a rumorear que ambos estaban juntos por interés, algo que ha aprovechado perfectamente T5.

El verdadero reality en 'SV' no está en Honduras, está en el plató. Y es que, gracias a la participación de Sofía, el programa contaba con la presencia de Albalá en las galas y los debates. Además, como también concursa Alberto Isla, su novia, Chabelita también aparece para defenderle, lo que provoca un auténtico soy puesto que Alejandro Albalá y la hija de Isabel Pantoja fueron marido y mujer.

De hecho, Sofía Suescun es el personaje que más juego está dando gracias no sólo a ella sino a su, hasta ahora, novio. El público quería ver cómo ella terminaba en los brazos de Logan mientras que Albalá explotaba en plató. El problema es que esto se acabó. Alejandro ha decidido no volver al plató de 'SV2018'.

El 27 de marzo de 2018, volvimos a ver un vídeo de Sofía en el que hablaba así de Albalá:

Empecé con él de rebote. A día de hoy sé que no es el amor de mi vida.

Alejandro no quiere ser el cornudo de España y por ello explotó:

Sinceramente a mí esto ya me cansa demasiado, ya no puedo aguantar esto.

No me ha mandado ningún tipo de mensaje de aliento ni nada. Así que me desligo totalmente de la defensa de Sofía. A día de hoy, mi relación con ella está acabada.