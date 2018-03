Belén Esteban cava su propia tumba al cabrearse con los directores de 'Sálvame'

El 27 de marzo de 2018, Belén Esteban se enfrentó como nunca al director de 'Sálvame', quien incluso especuló (o bromeó) con su despido. Mientras, Terelu Campos, la nueva 'enemiga' de la mal llamada 'princesa del pueblo', se frotaba las manos.

Drama en Telecinco: le bajan el sueldo a Belén Esteban

Un par de semanas antes, Terelu Campos había vendido a la mayoría de edad de su hija Alejandra a la revista ¡Hola! Posando juntas y ofreciendo una entrevista exclusiva (muy lucrativa, por cierto).

El sábado 24 de marzo de 2018, en el 'Deluxe' se debatió sobre el tema y según Belén Esteban, Terelu Campos llamó enfadadísima a los directores del programa para que se dejase de hablar de su hija.

Campos alegaba que aún quedaban 10 para la mayoría de edad de su hija, por lo que no se podía hablar de ella libremente. Entonces, ¿por qué posa con ella y la muestra ante toda España? Muy simple: por dinero. Terelu, que se vende como una mujer íntegra, ha vuelto a demostrar lo que es: una clasista, incoherente y caprichosa.

El caso es que, el 27 de marzo de 2018 se volvió a hablar de lo mismo en ‘Sálvame' y Belén Esteban, en un primer lugar, cargó contra Alberto, uno de los directores de 'Sálvame diario'.

Carlota Corredera, la presentadora, le preguntó a Belén, de parte del director:

Belén Esteban, histérica:

Que las preguntas me las haga él, que sea valiente. Señor Alberto, ahora te voy a llamar señor, ¿alguna vez he dicho yo alguna conversación? Yo no he llamado nunca a los directores diciendo eso, he llamado para gritar y decir que ya está bien, pero me han colgado y han seguido con el tema. Yo cobro en el 'Deluxe', en el diario me lo trago, luego cobro al fin de mes pero no me dan un extra.