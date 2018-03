Bustamante suelta auténticas 'burradas' sobre su divorcio a golpe de talonario

David Bustamante, el mismo que se pone violento cuando el persiguen los paparazzi, se ha dejado ‘seducir' por la revista ‘¡Hola!' y ha concedido una exclusiva en la que cuenta la verdad sobre su divorcio. Y aunque lo hace en tono supuestamente pacificador, le lanza algún que otro zasca a su ex mujer, Paula Echevarría.

Los misteriosos mensajes de David Bustamante

El 27 de marzo de 2018, una semana después de que Paula Echevarría y David Bustamante mandaran un comunicado anunciando que habían firmado los papeles del divorcio, el cantante ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! Para, según él:

Es cierto, en T5, por ejemplo (que, curiosamente, es la nueva empresa de su ex) se ha especulado con que David 'sale demasiado' y que Echevarría se hartó de las 'ausencias' de su marido. Por ello, el titular más sorprendente de la entrevista a Bustamante es en aquel en el que el artista afirma que:

A mí no me han echado, tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución.

No hubo ni terceras personas ni ninguna razón trágica... simplemente, nos cansamos"