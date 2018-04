El 'problemón' económico al que se enfrentan los dos concursantes que han abandonado 'Supervivientes'

Durante la gala del jueves 29 de marzo de 2018 no hubo expulsión pero ha dado igual puesto que cuatro días más tarde, el 1 de abril, dos concursantes decidieron tirar la toalla en 'Supervivientes 2018'. Se trata de Adrián Rodríguez y Saray Montoya.

El primero fue una sorpresa para todos. Adrián Rodríguez, el cantante y actor que años atrás había llamado 'frikis' a todos los famosos que participaban en realities, decidió que ya no podía más.

Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez

Durante la emisión de 'Conexión Honduras' del domingo 1 de abril de 2018, Adrián dijo no poder más en el concurso, a pesar de que tanto las presentadoras, Sandra Barneda y Lara Álvarez, así como la madre del ya ex concursante intentaron convencerle para que siguiera pero fue imposible:

Pero lo sorprendente llegó cuando Abraham García, ganador de ‘SV2016' e íntimo amigo de Adrián García, le recordó a éste sus problemas con Hacienda y el porqué debería continuar en Honduras:

EL ABANDONO DE SARAY

Pero esa misma noche, otra concursante decidió abandonar el reality. Saray Montoya cumplió con la amenaza que llevaba semanas diciendo y tiró la toalla.

Me voy porque conozco mis límites. Las personas que me conocen y me quieren saben que estoy aguantando mucho. Como una se conoce no se conoce nadie, y quiero que cuando me vaya España no diga 'esto no tuvo que haber pasado'