Sandra Barneda convierte 'Supervivientes 2018' en su propio show particular aireando sus intimidades

Sandra Barneda está más desatada que nunca. Tras años en 'el armario' (o sin querer hablar de su vida privada) ahora aprovecha cada ocasión para proclamar sus intimidades. El 1 de abril de 2018 volvió a declararle su amor a Nagore Robles en 'Supervivientes 2018: Conexión Honduras'.

No me siento silenciada y eso en el carácter cambia. Antes escondía mi relación por el miedo, el pudor, el pensar que te puedan juzgar pero al final da igual porque te sientes incompleta. Me he quitado una capa importante y estoy menos coaccionada. Da igual el precio que uno pague por ello porque al final la recompensa es maravillosa.