'Sálvame' destapa la conversación secreta entre la Reina Letizia y Doña Sofía

Las imágenes del encontronazo entre la Reina Letizia y la Reina emérita, Doña Sofía, han dado la vuelta al mundo y en ‘Sálvame' no sólo trataron la información con todo el morbo que merece sino que se atrevieron a especular sobre los motivos que han provocado la mala relación entre ambas.

Ocurrió el domingo 1 de abril de 2018 pero no ha sido hasta el martes siguiente que no se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de un vídeo grabado durante la Misa de Pascua en la Catedral de Palma en el que la Reina emérita intenta hacerse una foto Con sus nietas, Leonor y Sofía, pero la Reina Letizia intenta impedirlo, primero paseándose delante de ellas pero más tarde se produce un cruce de brazos en el que no se sabe quién agarra a quién.

Y a todo esto, el Rey emérito, Don Juan Carlos, observa la situación y finge que no etsá pasando nada.

Letizia evita que la reina Sofía se haga una foto con sus dos nietas

Estas imágenes aclaran que la relación entre la Reina Letizia y su suegra no es buena algo que, curiosamente, se reforzó ese mismo 3 de marzo de 2018 en ‘Sálvame'.

El programa de T5 anunció la emisión del vídeo por todo lo alto, con recreación por parte de Paz Padilla, Belén Esteban y María Patiño incluída.

Pero cuando se debatió sobre el tema, Mila Ximénez tenía información sobre el asunto que no se sabía. Según la colaboradora:

Hay una conversación privada entre la Reina actual y la emérita, por una situación que se está produciendo, y que no puedo dar detalles, donde Letizia le dice a la Reina 'yo jamás tendré la misma actitud que tú'.

