La trampa de 'Sálvame' al marido de Saray ('SV'): Fue el copiloto de Farruquito cuando mató a un hombre

Nueva muestra de lo peligroso que es ir a 'Sálvame'. El 3 de abril de 2018, acudió como invitado Jorge Rubio, alias' El Canastero', marido de Saray Montoya, para hablar del segundo intento de abandono de su mujer dentro de 'Supervivientes 2018', pero el hombre se encontró con una encerrona cuando le recordaron que fue el copiloto de Farruquito durante el famoso atropello mortal de 2003.

Las mentiras de Sálvame que van a terminar con el programa estrella de Telecinco

Ya sabíamos por el programa 'Gipsy Kings', que Saray Montoya es prima de Farruquito pero lo que muchos no sabíamos era que el marido de la actual concursante de 'SV' fue íntimo amigo del bailaor.

El 3 de abril de 2018, 'Sálvame' invitó (como tantas otras veces) a Jorge 'el Canastero', esposo de Saray, para que hablase de cómo se está comportando su mujer en Honduras. Pero fue María Patiño la que, queriendo ser sutil (y sin conseguirlo), sacó el tema de que Jorge Rubio y Farruquito ya no se hablan.

El marido de Saray, dijo que su enemistad con el bailaor, "son cosas que pasan" pero 'Sálvame' emitió unas imágenes de Jorge junto a Farruquito en un juzgado.

Así, el invitado tuvo que explicarse:

Jorge hacía referencia al atropello que cometió Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito' el 30 de septiembre de 2003 y que le costó la vida a Benjamín Olalla. El artista fue condenado a dos penas de ocho meses de prisión por delitos de imprudencia y omisión de socorro.

Sin embargo, Jorge 'el Canastero' fue absuelto porque al no ser el causante del atropello no tenía la "obligación personalísima, primaria y principal" de auxiliar a la víctima.

Jorge, en ante las preguntas de los colaboradores de 'Sálvame', aseguró que:

Veo esas imágenes y me pongo nervioso. No he superado esas imágenes. No quiero hablar de ese tema porque es doloroso. No sé si habéis ido por la carretera y se ha cruzado un conejo. Pues imaginad una persona.