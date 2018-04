Ana Guerra y Aitana confiesan a Pablo Motos lo mal que lo pasaron en 'OT' y él mete la pata hasta el fondo

Fue una locura. El fenómeno fan de ‘OT 2017' sigue más vivo que nunca, algo que se volvió demostró el 4 de abril de 2018 con la visita de Ana Guerra y Aitana a El Hormiguero de A3. El dúo, conocido como Aitana War, confesó el sueño que está viviendo y así como cuál fue el peor momento vivido dentro de la Academia.

Todo el mundo quería estar aquí con vosotras. No recuerdo una locura así desde Justin Bieber.

Les dijo Pablo Motos nada más pisar el plató a sus dos invitadas. El público estaba entregado a uno de los fenómenos sociales más importantes del año. Ellas estaban encantadas. Ana War confesó que:

Sigue siendo una locura que no para, pero que así tiene que ver. Que venga el trabajo y que venga mucho

A lo que Aitana acompañó con un:

Lo que están viviendo la dos ex concursantes de 'Operación Triunfo 2017' es un sueño. Ellas, junto a Amaia y Alfred, son de las que más repercusión han tenido una vez fuera del concurso, y todo, principalmente a ‘Lo Malo', el tema con el que, juntas, compitieron por ir a Eurovisión.

Pero hablando de la Academia más famosa de la tele, Aitana y Ana le confesaron a Motos lo mal que lo pasaron cuando tuvieron que irse y cómo ahora, no se creen lo que les está ocurriendo:

Aitana: "No soy consciente de que estoy aquí en serio. En mi cabeza llevo como las dos vidas, la de antes y esta. Me he quedado un poco allí para siempre.