Giro brutal: Álvaro Muñoz Escassi podría ir a la cárcel por una supuesta agresión

Malos tiempos para el icono de la prensa rosa, Álvaro Muñoz Escassi. El jinete podría enfrentarse a la cárcel por un supuesto delito de agresión que sucedió hace dos años.

Según informa la revista Semana, el pasado lunes 2 de abril, Álvaro Muñoz Escassi no acudió a su cita en los juzgados de los penal de Sevilla.

El exconcursante de ‘Mira quién salta' (T5), se enfrenta a un juicio por un presunto delito de lesiones por el que se piden dos años y dos meses de prisión para él.

Puesto que el deportista no se presentó en los juzgados, el juez no le ha declarado en rebeldía y lo ha citado el próximo 11 de abril.En caso de que no acuda, sería declarado en busca y captura.

Según la citada revista, los hechos por los que se le acusa habrían tenido lugar el 19 de noviembre del pasado 2015, coincidiendo con la Feria del Caballo SICAB. Eran cerca de las cuatro de la mañana cuando el denunciante le habría tomado una foto a un amigo y Álvaro Muñoz Escassi se habría pensado que se la estaba haciendo a él.

A pesar del error él no se lo habría tomado bien y le apremió a que terminara, diciendo que se encontraba en compañía de otros famosos como Vicky Martín Berrocal y Fernando Llorente, y que no tenía tiempo que perder. Lo que se puede leer en la denuncia es que le propinó un cabezazo al denunciante, llegando a dejarle inconsciente y hacerle una herida que requirió de puntos de sutura.

El herido fue asistido en el lugar por el 061 y trasladado hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por lo que se sabe de la denuncia tuvo que estar tres semanas de baja tras sufrir dolores cervicales y derrames en los ojos. Al menos seis testigos han sido llamados a declarar ante el juez para aclarar lo ocurrido durante aquella noche y a Escassi le piden dos años y dos meses de prisión.

