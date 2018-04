'Fugitiva': La vergüenza que pagamos todos

Nos la han vuelto a colar. El jueves 5 de abril de 2018, TVE estrenó 'Fugitiva,' la serie protagonizada por Paz Vega , que, de espantosa, podría convertirse en un producto de culto friki. Pero eso no es lo peor.

Cuesta hablar de las cualidades artísticas de 'Fugitiva'. Analizarla sería dignificarla y casi no lo merece. Se puede argumentar que la serie es mala porque no tiene sentido, porque la historia no sabe a dónde va, porque sus diálogos son imposibles, porque cualquier youtuber de medio pelo dirige piezas de mejor calidad o porque los actores, directamente no actúan. Detalles como la peluca de feria navideña que lleva Paz Vega, así como que la actriz crea que el lenguaje de signos es mover las manos como el que baila sevillanas, o que nos quieran vender la estepa manchega por el desierto de México, son irrisorios. Sí, se podría decir todo esto y mucho más pero la vergüenza, la real, es otra.

Trailer de 'Fugitiva' (TVE)

'Fugitiva' está creada por Ganga Producciones, responsable de una de las series más longevas y exitosas de nuestro país, 'Cuéntame cómo pasó'. También es la empresa del escándalo.

En 2016, Hacienda cifró en 2,4 millones de euros el fraude fiscal cometido por Ana Duato e Imanol Arias. El juez embargó las cuentas de ambos actores así como las de la productora tras comprobar que se habrían beneficiado, presuntamente, de los entramados societarios opacos del despacho Nummaria para evadir impuestos correspondientes a los beneficios de 'Cuéntame' durante los últimos cinco ejercicios fiscales.

Aún no hay sentencia, Imanol reconoció los hechos y devolvió el dinero pero Ana Duato y su marido, Miguel Ángel Bernardeau (director de la productora), siguen acusados.

El escándalo provocó que 'Cuéntame cómo pasó' estuviera a punto de abandonar la cadena pública y trasladarse a Antena 3 pero TVE decidió entonces retener a la exitosa ficción, pagando incluso más de lo que pagaba antes.

Es decir, no sólo la pública mantiene 'Cuéntame' sino que le da una serie nueva a una productora que está bajo sospecha (al menos uno de sus mayores responsables) de habernos robado a todos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué poder tiene esta gente para seguir chupando del estado?

Da igual si son culpables o no. TVE no puede recompensar a quién está en el punto de mira por fraude. Una empresa privada puede no ser ética. Vale. Una pública, no. Jamás.

Ojo, no vale la excusa de que, a pesar de todo, 'Cuéntame' sigue siendo un éxito. TVE tiene responsabilidades que no dependen de la audiencia. Ha de dar ejemplo. Si estuviera hablando de T5 o de A3 me ahorraría el discurso. Pero repito: TVE es una cadena pública. Pública.

Dicho todo esto, la calidad de 'Fugitiva' es irrelevante. Podría ser 'Fariña' (la mejor serie española hasta la fecha) y la situación seguiría siendo indecente. Aún sí, es tentador hablar de un producto que ni siquiera es un placer culpable.

Lo único que podría salvar 'Fugitiva' es que, de pronto, nos dijeran que es una comedia o parodia. Lo que vendría a ser una 'Spanish Series' . Entonces, lo absurdo tendría sentido. Pero va a ser que no. Lástima. Sólo hay que ver a Paz Vega , tan intensa ella, creyéndose que tiene el papel dramático de su vida (esa escena de la ‘violación', que no parece tal, en la que ella se pone a gritar sólo porque su marido la besa, es un buen ejemplo).

Aunque no lo parezca, valoro y conozco el trabajo duro que supone idear, vender, y realizar una serie de televisión. Eso es incuestionable. Pero al César lo que es del César. Aquí se ha fallado porque no hay mimo, porque parece que ha habido demasiadas manos sobando el producto.

'Fugitiva' podría haber sido 'Ingobernable' (Netflix), serie loca donde las haya pero adictiva a más no poder. De esas que tienen claro lo que son y van a por todas. No es el caso. La de TVE es, sencillamente absurda, rancia, viejuna, desteñida. Igualita que la peluca de Paz Vega.