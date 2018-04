Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno a rastras: ¿Ha sido poco ético?

Increíble lo que pasó el 8 de abril de 2018 en ‘Viva la vida'. Laura Pausini visitó el programa y le preguntó a bocajarro a la presentadora, Toñi Moreno, si le gustaban las mujeres. ¿Fue premeditado o una metedura de pata poco ética?

Laura Pausini ha vuelto a mediased para formar parte del jurado de ‘Factor X', junto a Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesinos, La italiana acudió, pues, de promoción al programa de Toñi Moreno y, tan divertida como siempre, nos sorprendió a todos con su espontaneidad.

Toñi Moreno le preguntó a Pausini por Marco, el protagonista de su primer gran éxito, 'La soledad' y la italiana le contestó:

Moreno le confesó que a ella le pasó lo mismo a esa edad y Pausini exclamó:

A lo que Moreno rebatió:

Y entonces, Pausini, sin cortarse, preguntó:

¿Qué se responde a eso? Entendemos cómo es Laura Pausini. Es muy bocazas y ese es un gran valor como personaje televisivo pero, desgraciadamente, la tendencia sexual sigue siendo tema espinoso a nivel público.

Menos mal que Moreno nos dio una lección a todos y se lo tomó con humor:

Te voy a contestar. ¿Qué te crees, que no voy a decir nada?. A mí no me gustan las mujeres, a mí me gustas tú. Me veo los titulares: 'Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno.