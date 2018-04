Risto Mejide y Jorge Javier se 'cargan' la gran final de 'Got Talent España'

Fue una gran final. De hecho, toda la tercera edición de ‘Got Talent España' ha sido estupenda.

El 11 de abril de 2018, terminó con una de cal y otra de arena: El poeta César Brandon nos emocionó a todos y se alzó con el triunfo mientras que Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide montaron su habitual numerito.

César Brandon era uno de los favoritos y al final se alzó con con el premio de 25.000 euros y un Fiat 500. Y sí. Es poeta.

Por fin, el programa (y España entera) se quitó el mal sabor de boca que supuso el triunfo (o broma de mal gusto) ,el año pasado de 'El Tekila'.

En su última actuación, Brandon recitó y emocionante y muy lacrimógeno poema dedicado a su madre, quien había sido invitada al programa para sorpresa de su hijo.

La actuación fue tan brutal que no cabía duda que Brandon se iba a coronar como vencedor- aunque el mago Tomás Sanjuán, perfectamente, podría haberse llevado el premio-. De hecho, Risto, con lágrimas en los ojos le dijo:

Y así fue.

Tras la victoria, Mejide continuó con los halagos hacia el concursante:

Jorge Javier añadió:

BRONCA DE RISTO Y JORGE JAVIER CONTRA UN CONCURSANTE

Pero Vázquez y Mejide también protagonizaron el momento más tenso de la noche al enfrentarse a uno de los finalistas, Manuel Jesús.

El cantante flamenco regresó al programa pero en esta ocasión lo ha hecho con un tema de creación propia. Con una bonita letra dedicada a su hija pero Risto, con chulería, le dijo:

Qué pena que tu hija no te enseñe a cantar. Este tema no está mal aunque no es un tema que vaya a recordar mañana peor creo que este tema, cantado por alguien que supiera cantar mejor, lo hubiéramos disfrutado. Ha quedado patente esta noche que no estás a la altura de esta final.