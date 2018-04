Broma de mal gusto en 'Supervivientes': comparan al exnovio de Sofía Suescun con Puigdemont

El 12 de abril de 2018, 'SV2018' recibió a un nuevo concursante, Hugo Paz, cuya función fundamental es desestabilizar a la que fue su novia, Sofía Suescun. Mientras, el también ex de la joven, Alejandro Albalá, se rio en plató sobre el nuevo superviviente, comparándolo con el mismísimo Puigdemont.



Teniendo en cuenta que Sofía Suescun es la concursante que más contenido le está dando a 'SV2018', es lógico que el programa pensase en un nuevo concursante relacionado con ella para cubrir uno de los huecos que han dejado los tres participantes que han abandonado en las últimas semanas (Adrián Rodríguez, María Lapiedra y Saray Montoya).

Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez

Sofía, con su tonteo con su compañero Logan y la posterior ruptura con su novio, Alejandro Albalá, es la gran atracción de ‘Supervivientes', por ello, el 12 de abril de 2018, la isla tuvo un nuevo habitante: Hugo Paz, ex pareja de Suescun.

El nuevo concursante de ‘Supervivientes' tenía que cumplir la tradición y llegar a la playa tirándose del helicóptero y así lo hacía. Hugo Paz llegaba a la orilla y la cara de Sofía era un poema.

Algunos pensaron que se trataba de un miembro de Andy&Lucas Sí, no es broma. Pero una vez aclarada la confusión Sofía gritó llorando:

Estoy flipando, todo me pasa a mí. Esto es una broma. No es justo, esta persona a mi me ha hecho daño