¿Amistad verdadera? A Jorge Javier Vázquez se le escapa cómo dejó 'vendida' a Belén Esteban

El sábado 14 de abril de 2018, el ‘Deluxe' explotó el enésimo ‘belenazo'. La mal llamada ‘princesa del pueblo' se sentó para contar todo que no había contado antes sobre Toño Sanchís. En realidad, no hubo demasiadas sorpresas pero sí un par de detalles que casi pasan desapercibidos pero que nos llamaron la atención.

Han sido más de dos años de acusaciones y procesos judiciales peor finalmente, la justicia le ha vuelto a dar la razón a Belén Esteban: Toño Sanchís la estafó durante el tiempo que fue su representante. Ya no hay duda de eso, ni posibilidad de recurrir más la sentencia.

La noticia de la victoria definitiva de la de Paracuellos fue aprovechada ppor Telecinco para darle a Belén Esteban el 'Sábado Deluxe' casi en exclusividad: Uno a uno se fueron abordando los tremas con los que Toño ha ido atacando a la colaboradora durante los últimos dos años.

Belén Esteban vs Toño Sanchís

¿Hubo cosas que no nos habían contado antes? Pocas. Belén dejó caer que una tía de Toño había denunciado a la madre de Sanchís (es decir a su propia hermana) y para aclarar que ella, la Esteban, no es la que se lleva mal con su familia, una prima del representante, Mariola Sanchís, llamó por teléfono al programa para darle todo su apoyo a la de Paracuellos.

Toño ha dicho por activa y por pasiva que Belén ha tenido el sueldo embargado durante mucho tiempo por culpa de sus deudas con Hacienda pero Esteban llevó los documentos que acreditaban que ya había pagado los 700.000 euros de le debía a la Agencia Tributaria. (En realidad no quiso decir la cantidad exacta peor ya se había filtrado).

Belén aseguró que fueron muchos los compañeros que le habían ofrecido dinero para pagar su deuda pero que ella no lo había aceptado. Entonces, Jorge Javier Vázquez confesó algo que no sabíamos:

Y este no fue el único detalle entre ambos. En un momento concreto, Belén habló de la época en la que estaba "enferma" (adicta) y cómo los directores de ‘Sálvame' así como Jorge Javier Vázquez, la encerraron en un despacho:

Me dijeron cosas muy duras. Muy duras. Todas ciertas peor me sentaron muy mal.

Tras esto. Belén le pidió algo misterioso a Jorge Javier:

Jorge, te pido por favor que no cuentes lo que hemos hablado durante la publicidad. Te pido que no. No merece la pena.