'SV2018' explota con sexo oral: "No me comías las cosas como había que comerlas"

En la isla de Supervivientes, las cosas están que arden. Sofía Suescun se está vengando de su ex, y nuevo compañero, Hugo Paz, desvelando intimidades sexuales de la época en la que estaban juntos. Y Alberto Isla se ha cabreado como nunca le hemos visto.

SOFÍA Y EL SEXO

Sofía se disgustó mucho al ver que Hugo Paz iba a ser su nuevo compañero en la isla. Ambos se conocieron en ‘MyHyV' y mantuvieron un tórrido y público romance. Pero cómo ella se ha convertido en el personaje fundamental del reality, de ahí que el programa haya decidido mandar a Honduras a alguien que la desestabilice.

Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez

Sofía para vengarse de Hugo se ha dedicado a echarle en cara su pasado sexual, algo que vimos el 15 de abril de 2018. Suescun se dedicó a comparar las artes amatorias de Hugo con las de su ‘actual' (no sabemos si han roto o no) pareja, Alejandro Albalá:

Lo que te faltaba a ti, el Alejandro flipas. Me come lo que me tiene que comer de unas maneras que uf...

¿Ya has aprendido? Porque yo te enseñaba y no pillabas el truco. Me quejaba de que no comías las cosas como había que comerlas".