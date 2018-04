El impresionante mal rollo de Mónica Cruz ensombrece el final de 'Maestros de la costura'

El 16 de abril de 2018 terminó ‘Maestros de la costura' en TVE y lo hizo con polémica. La actriz y bailarina Mónica Cruz apareció como invitada estrella para ayudar a los finalistas y se fue escaldada. Por otro lado, la perfecta Alicia terminó siendo la vendedora de la primera edición del concurso.

Al final, como en cualquier programa que lo merezca, todo se redujo a la clásica lucha del bien contra el mal. Es decir, entre Alicia, la ex modelo ‘perfectita' y su némesis, Eduardo, quién la ha estado humillando desde el arranque del programa.

Mónica Cruz

A estas alturas, Alicia era la más odiada no sólo por Eduardo sino por el resto de concursantes, envidiosos por el impecable trabajo de la joven desde el primer momento. De hecho, fue ella la que consiguió la primera bata de finalista.

La prueba de exteriores sirvió para elegir al segundo finalista. Antonio fue claramente el mejor a la hora de reproducir un vestido de novia. El andaluz contó con la ayuda de Óscar Higares y consiguió derrotar a Luisa y Eduardo, muy criticado por su actitud con Mónica Cruz, que le echó una mano en la confección del diseño.

Y es que la aparición de la hermana de Penélope Cruz fue de lo más comentado de la noche. Se supone que tenía que ayudar a Eduardo pero éste no se lo puso fácil y le lanzaba dardos tipo:

Mona es... pero de coser no tiene ni idea. Esta no tiene ganas de trabajar... Has venido a ayudar, has venido a ayudar... Si no sabes coger una máquina"