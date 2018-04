Enorme metedura de pata de Cárdenas con una invitada: "¿Tienes parálisis cerebral? ¡Quién la quisiera!"

Para quienes se quejen de Pablo Motos, decirles que Javier Cárdenas es, con toda seguridad, el mayor ‘mete patas' de la televisión actual. A su lado, el de ‘El Hormiguero' es el mejor presentador de nuestro país. Como muestra, lo que ocurrió el 16 de marzo de 2018 en ‘Hora punta'de TVE. ¿Por qué la pública no toma medidas al respecto?

Con Pablo Motos nos llegó a pasar que cualquier cosa que decía o hacía en directo se convertía en una excusa para lincharle en redes. Cierto es que, en su origen, los ataques al presentador de ‘El Hormiguero' tenían su lógica.

No es el mejor profesional del mundo y tiende a centrar su programa en él mismo, pero no sólo se ha relajado últimamente sino que, hoy por hoy, la mayoría de las reprimendas que recibe en Twitter, y en muchos medios, son simplemente gratuitas. Y no sólo eso, ‘El Hormiguero', es noche tras noche, líder de audiencia. Por algo será.

Javier Cárdenas es otro que se ha ganado a pulso las críticas y, a diferencia de Motos, su falta de tacto y de profesionalidad sigue en aumento. Y lo más grave, Cárdenas no sólo no se disculpa nunca sino que utiliza su programa para sus ataques y vendettas personales.

El caso es que el 16 de abril de 2018, Cárdenas se llevó un buen aluvión de críticas en las redes sociales por un incomprensible comentario que le hizo a una de las invitadas de la noche.

A ‘Hora punta' acudió Miriam Fernández, una joven que nació con una parálisis cerebral, peor que conquistó al público narrando su historia. Sus padres biológicos la dieron en adopción pero gracias a su empeño y esfuerzo ha conseguido ser actriz, cantante y campeona de España de natación adaptada.

Tras escuchar a la joven, Cárdenas, sin saber muy bien por qué, y tal y como recoge Bluper, le dijo:

¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Quién la quisiera!

Puede, por buscar algún tipo de explicación, que Cárdenas quisiera hacerle una especie de piropo a su invitada (puesto que es un ejemplo de superación como pocos) pero es innegable que el comentario no pudo ser más inoportuno.

Es por ello que, un día más, el presentador de 'Hora punta' fue objeto de la ira de muchos internautas.

