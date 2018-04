¡Brutal!: Un guardia de seguridad saca a rastras a Aída Nízar del ‘GH’ italiano

Aída Nízar puede ser sinónimo de audiencia peor también es un billete para el Titanic, un animal salvaje al que no se puede controlar. Por eso ya no la contrata nadie en España y ha tenido que ir a buscar suerte en el ‘Gran Hermano' italiano. Obviamente, no ha empezado con buen pie y tuvo que ser expulsada del plató durante la primera gala.

El penoso topless de Aída Nizar en la cubierta de un lujoso yate en Ibiza

La han echado de Mediaset mil veces y por motivos muy graves: desde agresiones en directo a conflictos internacionales con el embajador de México peor , al final, siempre recurrían a Aída Nízar creyendo que su personalidad polémica iba a traducirse en buenos datos de audiencia.

Entró en ‘GH VIP5', de hecho, con la intención de 'salvar' un reality que estaba de capa caída pero terminó expulsada a la primera de cambio, sin subir la audiencia y peleándose con el marido de una compañera, Irma Soriano, con el que acabó en los tribunales.

Hace poco se supo que Aída, harta, suponemos, de que les cierren las puertas en España, habría cambiado de país y hecho un hueco en el elenco de participantes de 'Grande Fratello', la versión italiana de 'Gran Hermano'.

Se supone que la vallisoletana tenía que haber entrado en el concurso el 17 de abril de 2018 pero no fue así.



Tras la emisión de su vídeo de presentación en el que Aída Nizar se presentó como "una mujer aplastante", la de Valladolid entró en el plató a gritos, diciendo que era la próxima ganadora del concurso aunque sus compañeros la tachaban de "insoportable"

Peor hubo un problema de tiempo y la presentadora del reality Italiano Barbara d'Urso le informó que no podía entrar en esa gala, rogándole que volviera a la semana siguiente.

Peor Aída se negó a irse. Ante la exaltación de la concursante, un guardia de seguridad tuvo que sacarla del plató a la fuerza .