Que no nos engañen: lo de Carlos Lozano y Miriam Saavedra es un embuste barato de ‘Sálvame’

Miriam Saavedra es la nueva colaboradora de 'Sálvame' mientras que su ex, Carlos Lozano ha renunciado a su puesto en el programa. Hay muchas preguntas en el aire: ¿Estaba todo planeado? Sí ¿Quién de los dos es peor tertuliano? Los dos, pero ella, sorprendentemente, le hace bueno a él. Que no nos engañen: Es todo un teatro.

El viernes 13 de abril de 2018, Carlos Lozano le hizo saber a sus jefes de 'Sálvame' que dejaba de ser el ‘defensor de la audiencia', puesto que ejercía desde el mes de enero. ¿por qué? Porque según él, su trabajo se había ensombrecido por su vida personal por culpa de su ex novia, Miriam Saavedra y su ex mujer, Mónica Hoyos.

Todo comenzó cuando Miriam acudió al ‘Deluxe' para confirmar que su relación con Lozano había acabado y que todo era por culpa de Mónica Hoyos, que, según Saavedra, sigue enamorada del presentador.

Nuestro colaborador no aparece en su puesto de trabajo porque estaba con Carlos Lozano se After

A partir de ahí, Miriam no dejó de acudir a ‘Sálvame' para enfrentarse a todo el mundo mientras que, en su última intervención como defensor de la audiencia, Lozano protagonizó una sonada bronca con Mónica Hoyos.

El miércoles 18 de abril de 2018, ‘Sálvame' anunció el fichaje como colaboradora habitual, de Miriam Saveedra. La peruana montó un numerito épico. Se notaba mucho que exageraba todos sus movimientos para ‘ganarse el pan'.

De acuerdo que Lozano es un provocador, que su actitud chulesca , aunque sea un papel, puede sacar de quicio pero lo de su ex novia es peor. ¿Por qué? Por su voz. Su tono es tan irritante que- y no es una broma- molesta desde casa. La joven no para de gritar de tal manera que te hace cambiar de canal. Eso es lo peor que le puede pasar a un programa.

Pero hay que tener en cuenta una cosa. Lozano comentó una vez que, de no encontrar trabajo, Miriam tendría que volver a Perú puesto que no tiene papeles. ¿Y si todo este culebrón es una estrategia para que la ‘niña' tuviese una silla en ‘Sálvame'? Cosas peores se han visto.