La cara de terror de Terelu Campos ante su peor pesadilla: ¿Su hija está embarazada?

Una colaboradora de 'Sálvame' va a convertirse en abuela. Así lo anunció Kiko Hernández el 18 de abril de 2018 pero no dijo de quién se trataba. Terelu, al escuchar la noticia, se aterró: ¿Sería su hija Alejandra la que está embarazada?

VEA EL VÍDEO AQUÍ

Hay una persona que ha sido madre y ahora va a dar el paso de ser abuela. Es una persona a la que queremos mucho. Ha estado muchos años aquí.

Estas fueron las palabras de Kiko Hernández, aparte de añadir que, posiblemente, la compañera que va a ser abuela, seguramente ni siquiera lo sepa.

En cuanto soltó la ‘bomba', muchas colaboradoras se pusieron de los nervios, en especial Terelu Campos. ¿Su hija estaba embarazada? No hubiese sido tan descabellado.

El tremendo vídeo de Terelu que le hace confesar toda la verdad sobre su hija

Alejandra Rubio, hija de Terelu, acaba de cumplir los 18 años y lleva semana siendo el foco de atención de los medios. Tanto la joven como su progenitora se empeñan en vendernos una imagen elitista y clasista de ellas mismas (esa portada en ‘Hola' y esa fiesta de cumpleaños convertida en show para famosos) pero, en realidad, todo apunta a que Alejandra, lo que quiere realmente, es ser una celebrity y nada más. Y por mucho que a Terelu le moleste, las comparaciones con Chabelita (hija de Isabel Pantoja) son inevitables.

Terelu se asustó, pues, al escuchar a Kiko Hernández. Primero dijo que pensaba llamar a su hija pero que "estaba de exámenes" y luego pensó que la que podría ser abuela sería su hermana, Carmen Borrego, a quién llamó en directo pero le desmintió la noticia.

Lo curioso es que Terelu se asustara. Si tanto confía en su hija como dice, no habría motivos para la alarma, ¿no?

Pero Kiko Hernández, tras jugar con su compañera, finalmente reconoció que la embarazada no era Alejandra Rubio sino la hija (o hijo) de otra colaboradora pero se negó a decir el nombre. De momento.

‘Sálvame' ha vuelto a hacer lo que hace siempre: Soltar un anzuelo para que piquemos. Se pasarán días especulando sobre la identidad de la colaboradora que va a ser abuela para, luego, decepcionarnos.

¿Será Belén Esteban abuela en breve? No. Kiko aseguró que se trataba de alguien que "pertenece a 'Sálvame'" y que ya no trabaja allí (o no tanto).

Desde aquí apostamos por Raquel Bollo.