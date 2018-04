El desesperado y descarado desnudo de Petra y Cristian ('GH Revolution')

Petra y Cristian, pareja surgida de 'GH Revolution' intentan arañar un poco de fama posando desnudos para la revista ‘Primera Línea' a la vez que confiesan sus mayores intimidades.

Son malos tiempos para los concursantes anónimos de los realities. Hasta hace poco, cualquiera (no hacía falta tener ningún talento especial) podía saltar a la fama participando en 'GH' o 'MyHyV'. Pero ahora, ambos shows están de capa caída y sus participantes salen como entraron: sin repercusión popular alguna.

Los participantes de 'GH Revolution' son un buen ejemplo de este panorama. Fue la edición menos vista del reality de Telecinco y casi nadie se acuerda ya de quién entró en la casa de Guadalix el año pasado.

La mayoría de concursantes no han vuelto a dar señales de vida pero algunos de ellos se resisten a perder sus cinco minutos de fama. Por ello, ¿qué mejor forma de llamar la atención que desnudándose? Esto es lo que han hecho Cristian y Petra en el número de mayo de 2018 de la revista Primera Línea.

Cuando estaban en la casa de 'Gran Hermano', ambos tenían otras parejas, pero salieron del reality con una nueva vida. Aun así, la pareja reconoce que exponer su vida ante las cámaras no vale la pena económicamente hablando. "No me ha salido rentable estar zumbada un mes y medio", reconoce Petra.

La pareja dejó el concurso y, desde entonces, se han sucedido los acontecimientos. Por ejemplo, a Cristian le ofrecieron "grabar una peli porno" por la respetable cantidad de "8.000 euros", una oferta que él rechazó. Petra también explica en la entrevista que a ella la han tentado con stripteases y otras proposiciones deshonestas.

Y es que, como suele ser habitual en las entrevistas de Torito para ‘Primera Línea', la conversación se pone cada vez más caliente a medida que avanza el tiempo. Petra cuenta su experiencia lésbica en la época en que vivió en Ibiza, mientras que Cristian recuerda como "una época muy fuerte" el tiempo en el que jugó en las categorías inferiores del equipo de fútbol del Albacete: "El sexo lo disfrutaba de otra manera".

Petra y Cristian forman una pareja en la que parece haber sintonía sexual, según se puede comprobar en lo que hablan uno del otro. "Sexualmente, Cristian está superbien", dice Petra; "es muy pasional y sexual, es una leona, tiene su lado sensible y es protectora", señala Cristian de ella.

También descubrimos a lo largo de la entrevista que a Petra le va el tema de que la miren mientras practica el sexo ("estoy empezando a desarrollar ese punto voyeur de que me gusta que me puedan ver cuando lo hago") y que a Cristian le gusta "ponerme el tanga de ella en la cabeza o ponerme sus bragas y bailar".