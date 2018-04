Jorge Javier Vázquez pierde los nervios en 'SV2018': ¿Por qué no acepta que su 'humor' no tiene gracia?

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a enfadarse en 'SV2018' con María, la madre de la concursante Marissa. Cierto es que ella tiene la piel muy fina y se molesta por todo pero el presentador debería entender que a no todo el mundo de hace gracia su humor.

No es la primera vez que pasa pero el 19 de abril de 2018 la relación entre la madre de Melissa y Jorge Javier Vázquez explotó. Un par de días antes, en Tierra de nadie, el presentador había bromeado con Melissa y con Mayte, que se encontraban en un corralito tras la tormenta de esta semana, y llamó "bichito" a la ex participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

En la sexta gala del reality, la madre de Melissa le echó en cara a Jorge Javier la broma a costa de su hija:

Le has llamado 'bichito' el otro día y eso no me ha gustado nada