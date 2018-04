Insultan a Samantha Vallejo-Nágera en 'Masterchef' y el programa nos toma el pelo

El 23 de abril de 2018 arrancó la sexta edición de MasterChef en TVE y lo hizo con polémica. Jorge, uno de los concursantes, le faltó al respeto a la chef Samantha Vallejo-Nágera y por poco le expulsan por ello. En realidad, todo parecía un truco.

El momento fue uno de los principales reclamos de la promo de 'MasterChef 6'. No era para menos. A Jorge, uno de los aspirantes a chef, le preguntaron qué juez le gustaba más, y el joven tiró por lo negativo, es decir, por quién le gustaba menos.

Tanto la propia Vallejo Nájera como sus compañeros, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, se quedaron atónitos pero el concursante quiso explicarse:

Le perdonaron su ofensa pero más tarde, durante una prueba, Jorge no paraba de cantar mientras concinaba, algo por lo que le llamó la atención Samantha. El joven se indignó:

Si me estás viendo que no te estoy hablando con maldad... no entiendo que no me dejes hacer algo que no molesta a nadie.