Se le acabó el chollo a Antonio Tejado: no acude a Sálvame por estar de 'resaca'

Que alguien como Antonio Tejado sea colaborador de 'Sálvame' es algo que, a priori, cuesta creer, pero lo más sorprendente es que falte a su trabajo por haber salido de fiesta. De esto es de lo que le acusó su compañero en el programa de Telecinco, Kiko Hernández, el 23 de abril de 2018.

Ese día, en 'Sálvame' se estaba debatiendo sobre el currículum laboral de Sofía Suescun (‘Supervivientes 2018'), descubriendo que se limitaba únicamente a haber ganado 'GH 16' y haber participado en otros realities. Punto.

Pero esta reflexión hizo saltar a Kiko Hernández puesto que él también comenzó su carrera de 'Gran Hermano', dando a entender que salir de un reality no es algo malo, algo que Paz Padilla, apoyó:

Nadie que haya salido de 'Gran Hermano' ha tenido la carrera que has tenido tú en estos 15 años. Tu imagen ya no tiene nada que ver con 'Gran Hermano' porque tú ya eres Kiko Hernández.

Y entonces, Kiko puntualizó algo que sorprendió a la audiencia:

Al principio me gustó mucho, pero un apunte para los nuevos. Al principio, para mí, cada día que aparecía en la televisión era una oportunidad, no me iba a la Feria de abril, no me iba de bolo y al día siguiente decía que estaba malo y que me dolía la cabeza. Lo digo para los nuevos, que dicen que ya han llegado a ‘Sálvame' y ya está. Dicen que han estado en la Feria, que contemos con todos y luego llegan aquí y dicen que les dan pocos días. Currároslo, currároslo un poco.