La nueva vida de 'Vis a Vis': ¿Era necesario recuperar la serie?

'Vis a Vis' ha vuelto pero, como ya muchos sabrán, lo ha hecho en Fox, no en Antena3. La tercera temporada de una de las series más rompedoras de los últimos años se ve, desde el 23 de abril de 2018, en la cadena de pago, renovando conceptos pero manteniendo la esencia.

Todo cambia para que todo siga igual. Eso es lo que le ha pasado a ‘Vis a Vis'. La serie ha conseguido una nueva vida gracias a la TV de pago y son muchos los fans que se alegran. No sólo ellos.

Lo primero que hay que decir es que, una vez más, Atresmedia (o Sonia Martínez, directora de ficción del grupo) ha demostrado su poderío más allá de sus propias fronteras.

'Vis a Vis' se une a 'Velvet' (que ha tenido una continuación en Movistar+) y a 'La Casa de papel'( que se ha convertido en un fenómeno global gracias a Netflix, firmando por una tercera temporada para la plataforma) al catálogo de series que se exportan, aquellas que todo el mundo-literalmente- quiere. Pues sí. Ellos (o ella) siguen siendo los maestros en la estrategia de la ficción, en ampliar el negocio de la manera más rentable posible.

La TV de pago, la que se supone que es rompedora y original, sigue tirando de productos que ya se han emitido en las generalistas para captar adeptos. Tiene su lógica. Se aprovechan del fenómeno fan para crear lo que se necesitaba en este país: programación de nicho.

‘Vis a Vis' es un caso extraño: Arrancó con una primera temporada pletórica, líder de audiencia y con una legión de incondicionales. La segunda tardó en llegar, se programó mal y los datos bajaron. A3 decidió ‘matarla' de sopetón y los fans se enfadaron. En definitiva, un tesoro ideal para que una TV de pago coja el relevo y alimente al público.

¿Qué tenía ‘Vis a Vis' de especial? Que se desligó pronto de su referente más claro ('Orange is the New black') y abrazó sin complejos el thriller más adrenalínico. Todo era muy loco, muy solemne, muy absurdo e imposible pero muy bien hecho. Te tragabas sus salidas de tono sin rechistar porque te compensaban con giros de esos que te dejan con la mandíbula desencajada.

La nueva ‘Vis a Vis' no es tal. Siguen intactos sus defectos y virtudes: Su intensidad, sus frases lapidarias, sus montajes cursis, su vehemencia, sus personajes estereotipados y su sentido del espectáculo. Hay nuevos personajes, nueva cárcel y, obviamente, nuevas tramas pero todo es igual.

De lo que más se ha beneficiado ‘Vis a vis' en su mudanza a Fox es en el recorte de minutos. De 70 que duraba en A3, hemos pasado a 50 y se nota. Vaya si se nota. Como es lógico, no hay tiempo de subtramas perezosas ni un segundo que perder. El piloto se consume con gusto y ansiedad. Es imposible no engancharse.

Najwa Nimri: ''Vis a Vis' es tan buena que si no da su tope aquí lo hará en otros países'.

Y aunque, repito, los personajes son histriónicos y estereotipados suponen la gran baza de ‘Vis a Vis'. Como todo el mundo se imaginaba, Zulema (una de las mejores malas de nuestra ficción) no murió tras el final de la segunda temporada y regresa a la cárcel con sed de venganza, dispuesta a hacerle la vida imposible a su némesis, Maca, convertida ya en la reina ‘chunga' del corral.

La presas no sólo se han mudado de cadena sino también de cárcel, Ahora,, en vez de ‘Cruz del sur' es ‘Cruz del norte' (perdonamos la falta de originalidad) y allí se enfrentarán a un infierno distinto.

Los guionistas de esta nueva tanda de episodios han hecho algo muy inteligente. Si tienes a dos personajes enfrentados (a muerte) ¿qué es lo mejor que puedes hacer para unirles? Crear a un enemigo común. En este caso es Altagracia (impresionante Adriana Paz), una carcelera déspota e inhumana que sirve de bisagra entre Zulema y Macarena.

Además, hay un clan de chinas que no hablan y que tai-chi en mitad de la cárcel, un grupo que puede dar mucho juego pero que resulta, a priori, excesivo por estrambótico.

Me quedo, sin embargo, con una nueva incorporación, la de Ruth Díaz en el papel de Mercedes, una concejala corrupta que viene a ser la Maca de la primera temporada, es decir, la inocente, la Caperucita en la boca del lobo. Me interesa más ella que muchas de las ‘antiguas' presas (El papel de la Rizos, por ejemplo, ya huele a innecesario).

Con un giro final tan loco como impactante, el piloto de la nueva temporada de ‘Vis a Vis' ha resultado ser de lo mejor que ha dado de sí al producción propia de nuestra TV de pago. Sí, le da mil vueltas a 'La Zona', a 'Velvet Colección', Vergüenza', ‘Las Chicas del cable' e incluso a 'La Peste' (vale, ésta última es muy bonita y está muy bien hecha pero ese guión no había por dónde cogerlo).