Pablo Motos le manda un 'zasca' a Cifuentes pero recibe un corte brutal de Berta Vázquez

El lunes 23 de abril de 2018, los actores Chino Darín y Berta Vázquez acudieron a 'El Hormiguero de A3 para presentar la película 'Las leyes de la termodinámica'. Pablo Motos bromeó y se divirtió entrevistándoles pero recibió un inesperado ‘zasca' de parte de su invitada. Un corte que, en realidad, no fue tal (como se quiso vender en redes sociales) .

El primer 'zasca' de la noche, sin embargo, se lo envió Pablo Motos a Cristina Cifuentes. Cuando sus invitaron acababan de sentarse en el plató, el presentador comenzó hablando de la cinta que iban a presentar, ‘Las leyes de la termodinámica', dirigida por Mateo Gil. Así, y teniendo en cuenta el curioso título del filme, Motos preguntó:

Enésimo chiste fácil sobre el máster de la presidenta d ela Comunidad de Madrid al que Berta Vázquez respondió:

Luego hablaron del filme, y Motos quiso saber cómo eran ellos en su vida sentimental. Se le acusa mucho al actor de hacer malas entrevistas (a veces es cierto) y de centrarse demasiado en preguntas del corazón pero, para bien o para mal, a gran parte del público le interesa esa parte de la privacidad de los famosos. Y en este caso más cuando, primero, la película es una comedia romántica y sus actores han sido portadas de la prensa rosas por sus respectivas relaciones (él con Úrsula Corberó y ella con Mario Casas y el modelo Miguel Cermeño).

En referencia a la película, Motos les preguntó a sus invitados:

Chino dijo que no sabía per Berta espetó a Motos diciéndole:

El presentador respondió:

Yo ya no estoy en el mercado. Nunca he sido ligón. Yo entraba en una habitación y no ha pasaba absolutamente nada. Tú entras en una habitación y la gente dice. ‘Joe, qué guapa , qué maravilla'. Yo entraba en una habitación y la gente ni me veía.