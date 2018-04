Jorge Javier Vázquez desvela la verdadera relación que tiene con Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez siempre ha defendido a Belén Esteban pero es bien sabido que entre ambos ha habido también épocas oscuras. El presentador se sinceró sobre su relación con la de Paracuellos (y sobre otras muchas cosas) el 24 de abril de 2018 cuando visitó, ¿'Late Motiv' el programa que presenta Andreu Buenafuente en #0.

Unas semanas antes, cuando Mercedes Milá acudió a ‘late Motiv', Buenafuente bromeó con ella preguntándose si Jorge Javier Vázquez era o no un referente teatral. Esto provocó una reacción inmediata del presentador de 'Supervivientes', quien aseguró que simplemente se conformaba con "divertir y entretener".

Tras esto, Buenafuente invitó a Vázquez a su programa y finalmente, este acudió el martes 24 de abril de 2018 para promocionar su espectáculo ‘Grandes éxitos'.

Entre otras cosas, ambos presentadores hablaron de la independencia catalana y Jorge Javier dijo:

Están pasando tantísimas cosas que si me preguntas no lo sé. Me ha sobrepasado. Es algo incomprensible ya".

Estoy a favor del referéndum pactado. Es la base de la democracia el preguntarle a la gente.

He perdido muchísima libertad con el paso de los años, por no meterme en fregaos, ni historias, prefiero estar en silencio y me parece una postura un poco cobarde pero me cansa el conflicto.

Más tarde, Buenafuente le preguntó a su invitado cómo era capaz de presentar ‘Sálvame' puesto él mismo no se vería capaz de hacerlo y Vázquez respondió:

¿Sabes lo que me gusta de ese programa? Hice filología hispánica y me gustaban las novelas de Galdós y lo que sucede en ese plató tiene mucho que ver con ellas: amores, adulterios, sueños... y lo que me gusta es verlo como si fuese una novela. Pero la gracia que tiene es que todo lo que sucede es verdad

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'

Y sorprendentemente, Buenafuente le preguntó:

¿Cómo es realmente Belén Esteban de cerca?

Vázquez respondió:

Con inteligencia emocional. Es muy divertida y puedes confiar en ella. Llevo muchos años trabajando con ella y hemos pasado por diferentes fases".