Esto sí que es 'telebasura': En Telecinco buscan a malas personas para darles trabajo en 'Sálvame'

Nuevo juego para enganchar a la audiencia de 'Sálvame' y que, como siempre, terminará en agua de borrajas. Se busca al colaborador más maligno, algo que, para muchos es una redundancia puesto que allí no hay muchos santos que digamos. Pero no, no se trata de ninguno de los tertulianos de siempre. Es algo mucho peor.

Hay que volver a reconocer que en 'Sálvame' son auténticos maestros en barrer para casa, en hacer espectáculo de todo, absolutamente de todo, por inmoral, absurdo o ridículo que sea. Lo último: crear un reality-show para buscar a un nuevo colaborador El único requisito es que sea la peor de las personas. Sí, han leído bien. Un concurso que premia la maldad.

Las mentiras de Sálvame que van a terminar con el programa estrella de Telecinco

Hay que empezar explicando varias cosas. Durante años fueron tres los colaboradores que se autodenominaban 'el eje del mal': Kiko Hernández, Mila Ximénez y Kiko Matamoros. Los tres se sentaban juntos y es cierto que eran los más cañeros, polémicos y rentables del programa. Eran los que hacían saltar a los demás y los que provocaban conflictos (es decir, que eran los tertulianos perfectos).

Por sus conflictos con Mila Ximénez, Kiko Matamoros se cambió de silla, haciendo el teatrillo de que no ya no era del 'eje del mal'. Más tarde, Matamoros se fue y Mila y Hernández se quedaron 'solos' haciendo de las suyas.

Lo que ocurrió el 24 de abril de 2018 fue una auténtica tomadura de pelo, un teatro. Mila y Kiko se pasaron la tarde anunciando (con una solemnidad fingida) que habían pedido, al director de contenidos de Mediaset España, "algo que iba a cambiar el curso de 'Sálvame'".

Horas más tarde, confesaron la farsa: Quieren a un tercer miembro para su 'eje del mal'. Lo primero que se nos ocurrió es pensar que se trataba de alguien del programa pero no. Se trata de un concurso abierto a cualquiera que quiera presentarse. El único requisito es ser mala persona y "repartir a diestro y siniestro" en el plató.

Parecerá una chorrada y hasta en 'Sálvame' se lo han tomado a broma. pero es que hablamos de premiar las malas artes, la amoralidad, sin pudor alguno. Y no sólo eso.

Este sub-concurso implica que 'Sálvame' quiere 'renovarse', que por fin sus creadores se han dado cuenta de que ver durante nueve años a las mismas personas es agotador.

Ahora, 'Sálvame' es más del pueblo que nunca. Un reality en toda regla. Cualquiera puede sentarse allí, sólo hace falta la sed de sangre.