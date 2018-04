T5 vuelve a alimentar a la 'bestia' y permite que Risto machaque a Laura Pausini 'Factor X'

‘Factor X' debería llamar el ‘show de Risto Mejide'. En su tercera entrega, el 25 de abril de 2018, el publicista volvió a montar su numerito y juzgó a sus compañeros por hablar mientras un concursante cantaba. Mejide hablaba de falta de respeto pero lo que le hace él a algunos de los aspirantes es peor. Mucho peor.

Sucedió durante la actuación de Noelia, una profesora de canto de 33 años y que cantó ‘As long as you love me' de los Backstreet Boys. Su actuación fue brutal, tanto que los cuatro jueces de ‘Factor X' se rindieron ante ella.

Estaba tan entusiasmado el jurado con Noelia que dos de sus miembros, Laura Pausini y Xávi Martínez, no pudieron evitar comentar lo increíble que era la joven mientras cantaba.

Una vez terminada la actuación, Risto le dijo a la aspirante:

Imagínate en el Palau Sant Jordi o en cualquier otro sitio y estás cantando ante 20.000 personas pero que 5000 de esas personas, de pronto, mientras tú cantas, se giran para hablar con otras 5000. Eso es lo que ha pasado aquí.

Entonces, Risto se giró a sus compañeros, en especial a Martínez y Pausini y les dicjo:

Pero ¿por qué habéis hecho eso? ¡No podéis hablar mientras actúa un concursante! Es una falta de respeto.

Pausini se lo tomó medio a broma y se disculpó justificándose con el entusiasmo que había tenido al escuchar a la aspirante

Pero Xavi Martínez acertó al decir:

Ahora ya no se va a hablar de la actuación sino de esto

Haciendo referencia a la 'regañina' de Risto. Y tenía razón. Ese es el problema de Factor X y de otros muchos concursos (La Voz' por ejemplo) que se centran en los que ya son famosos (los coaches') y no se preocupan por crear nuevos ídolos (de ahí el éxito de ‘OT'). Aquí todo es espectáculo vacío.

Cada numerito de Risto parece totalmente orquestado. Eso o es una persona ilógica. Se queja de que sus compañeros le faltaron al respeto a la concursante cuando a él, la semana anterior, le vimos humillar extremadamente a otro, derramando un vaso de agua delante de él porque no sabía cantar.

