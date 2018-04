Mila Ximénez se pasa de la raya y rompe las normas de 'Sálvame': "Anda y vete a la mierda"

Mila Ximénez, la colaboradora que más titulares le regala a 'Sálvame', se ha vuelto a rebelar contra el programa y sus normas. Otra vez. El 26 de abril, la tertuliana se desató como nunca contra María Lapiedra.

María Lapiedra dejó 'SV2018' porque, según ella, le angustiaba estar en Honduras sin sbaer nada de sus hijas aunque , en realidad, es casi evidente que la ex actriz porno se dio cuenta de que ganaba más dinero en España hablando de sus intimidades que pasando hambre en la isla.

Lapiedra ha pasado de ser la estrella de T5 en los últimos meses (tras conocerse su relación con Gustavo González) a ser una de las personas más desprestigiadas de la cadena. Para limpiar su imagen, el 26 de abril de 2018, volvió a acudir a ‘Sálvame' pero le salió mal la jugada.

Antes de sentarse en el paltó, la presentadora de ¡'Sálvame', Carlota Corredera le preguntó a La Piedra si era cierto que ella abandonó ‘SV2018' porque no sabía anda de sus hijas y si era cierto que, de haber tenido noticias de las niñas se habría quedado.

Lapiedra respondió:

Me consta que la productora y mis familiares intentaron que mi hija me mandara un dibujo por su cumpleaños peor el padre no lo autorizó. Yo pensé entonces que pasaba algo malo si no podía hablar con mis hijas. Yo firmé un contrato con mi ex marido de que cuando saliera de supervivientes me traería a las niñas para verlas pero ni siquiera hizo eso.