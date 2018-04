Fernando Tejero, roto de dolor: "Me decían 'rojo de mierda', muérete de sida"

Fernando Tejero visitó el 29 de abril de 2018 el plató de 'Viva la vida' en T5 y le confesó a Toñi Moreno las partes más oscuras de su vida, como lo mal que lo pasó cuando salió del armario. Además, admitió algo que le va a cambiar la vida.

Gran parte de la charla que tuvo con Toñi Moreno versó sobre las críticas que el actor de 'La que se avecina' había recibido hace años, después de confesar su homosexualidad.

Fernando Tejero recurre al 'vientre de alquiler' para cumplir su deseo de ser padre

Tejero dijo entender las opiniones y las críticas cuando uno es un personaje público pero otra cosa son las amenazas:

Y es que, según el intérprete, desde Twitter llegaron a hundirle del todo:

Una vez que puse que soy homosexual porque me calenté y me dijeron 'muérete de SIDA, rojo de mierda.

Vamos de progresistas y adelantados y siguen pasando cosas terribles. La homofobia está ahí. ¿A ti qué te importa con el que se acueste el de enfrente? Es lamentable que todavía, en el siglo en el que estamos, pasen estas cosas. En España dices 'virgencita, que me quede como estoy', pero mira en otros países

Pero, sin embargo, Tejero admitió que:

"hace unos años sí me hacía daño todo eso peor ahora ya no leo las críticas ni me meto en redes.