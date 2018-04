Sexo, muerte y ambigüedad sexual en el 'Chester' de Jesús Calleja: "Si no follas, estás jodido"

El 29 de abril de 2018 arrancó la nueva temporada del Chester en Cuatro y lo hizo con un personaje muy querido de la cadena: Jesús calleja. El presentador y aventurero se sinceró como nunca sobre su vida, analizando conceptos como la felicidad o la muerte.

Calleja y Risto ya se conocían. El segundo había compartido una aventura en África con el primero en 'Planeta Calleja' pero allí Mejide era el entrevistado. Ahora, en el 'Chester', el leonés era el que se tenía que sincerar sobre sus éxitos y fracasos y sobre lo que es llegar a la cumbre.

Dijo Calleja sobre el buen funcionamiento de su programa aunque, eso sí, confesó que la sima Krúbera-Voronya, la más profunda del planeta, le jugó una mala pasada, llegando a estar 12 días encerrados bajo tierra:

Ahí se me fue la cabeza. Fue por vanidad. Marcamos siempre una línea pero nos enteramos que había algo que no se había conseguido, ni siquiera National Geographic: hacer los cuatro cardinales. Si lo hacía era la primera persona que hacía los cuatro cardinales y no hicimos plan de seguridad ni nada. Nunca se había filmado.

La confesión más dura que hizo Calleja fue la referida a la muerte de su hermano Julián, que falleció de cáncer días antes de que Jesús alcanzara la cima del Everest:

¿Quién ha venido del otro lado a contarnos si hay vida o no? Tengo claro que no nos morimos. Me lo estoy pasando tan bien en vida que tengo que pensar que hay algo más después. No sé cómo"

Y de la muerte, Calleja habló de la felicidad:

No le damos importancia. No nos enseñan a ser felices desde pequeños. Me encuentro pocas personas que disfrutan trabajando.

He tenido muchas profesiones: he sido peluquero, he vendido coches, he puesto antenas, guía de montaña... Peluquero no me gustó, me horrorizaba. No pegaba con nada de mi vida. No me gustaba ese trabajo, pero le busqué la gracia. Gané un concurso a nivel nacional y me fui a París, pero la dejé cuando más dinero ganábamos. Entonces empecé de guía.