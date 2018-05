¡Telecinco se hunde!: ¿Ya hay fecha para el cierre definitivo de 'Sálvame'?

'Sálvame' ha cumplido 9 años en plena forma. La audiencia ha subido pero el programa se hunde. Los colaboradores no pueden más. De hecho, el 2 de mayo de 2018, Mila Ximénez amenazó, otra vez, con irse. Pero no sólo eso. Según la colaboradora, al programa le queda un año de vida. ¿Es verdad u otro truco para mantener a su público en vilo?

LA AUDIENCIA DE 'SÁLVAME' HA SUBIDO

El 26 de abril de 2018, 'Sálvame' cumplió 9 años como líder absoluto en su franja, con una media de 17,1% de share y 1.857.000 espectadores. De hecho, ha terminado el mes de abril con un 18,1% de cuota de pantalla (1.928.000 espectadores), su mejor promedio desde febrero de 2015, entre otras cosas gracias al contenido que le dedican (en exceso) a 'Supervivientes 2018'.

El programa que revolucionó la forma de hacer televisión (son maestros del entretenimiento) parece, sin embargo, que está llevando a sus colaboradores al límite. Esa es su función y el secreto de su éxito. Trabajar allí es sufrir.

MILA XIMÉNEZ AMENAZA CON ABANDONAR

El 2 de mayo de 2018, Mila Ximénez dijo que ya no podía más.

Me estoy perdiendo una vida personal que la quiero recuperar. No me gusta lo que estoy haciendo ahora, no me gusto yo. La televisión no me importa, esto es una forma de ganar dinero. Pero no me compensa.