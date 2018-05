Repulsivas palabras de Sofía Suescun sobre la vida sexual de María Jesús Ruiz en ‘SV2018’

Sofía Suescun es la gran protagonista de 'SV2018' y uno de los secretos del éxito del programa, pero también es la concursante más cruel y conflictiva. Durante la octava gala, emitida el 3 de mayo de 2018, la vimos, por ejemplo, hablar de mala manera de la vida íntima y sexual de una de sus compañeras, María Jesús Ruíz.

Es la que más vídeos acumula, la que más titulares protagoniza y, en parte, gracias a ella 'SV2018' es el programa más exitoso del año. Aún así, Sofía Suescun no va a ganar el reality. Llegará a la final, lo merece, pero el maletín no se lo va a llevar. Seguro. ¿Por qué? Porque por mucho juego que dé, su comportamiento es, como mínimo, cuestionable y amoral. ¿Quién debería ganar entonces? Raquel Mosquera, sin duda.

Como no podía ser de otra manera, Sofía fue la gran protagonista de la gala 8 de 'SV2018'. La vimos peleándose con Logan, con Sergio Carvajal y con casi todos sus compañeros pero de todas sus polémicas, debemos destacar una por su crueldad.

En uno de los vídeos que se emitieron esa noche vimos a Sofía hablar con Melissa (que se convirtió luego en la cuarta expulsada) sobre María Jesús Ruiz y la razón por la que es famosa.

Según Sofía, Ruiz no es una celebridad por haber sido Miss España sino por tener una relación con el empresario Gil Salgado. Puede que la ex 'gran hermana' tenga razón, el problema es que el tono con el que habló de los gustos y la intimidad de María Jesús:

María Jesús no puede hablar con tanta seguridad y con tanta prepotencia teniendo el currículo que tiene. Es conocida por acostarse con un señor que si lo ves, tía... Si lo ves dices 'Oh My God'.

No tiene ni puta idea de belleza porque que me explique con el hombre que se metía en la cama cada noche por tener también protagonismo. Envidiosa, rabiosa, anda qué...

Qué le vio a ese hombre que tan despreciable dice que es porque es que te tienen que dar ganas de vomitar el irte a dormir y acostarse con ese hombre. Yo creo que te tienes que ir al retrete a echar todo el vómito para meterte en la cama con él y con alguna pastilla para dormirte