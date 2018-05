'Sálvame' juega con su final definitivo: ¡Ha comenzado la cuenta atrás!

El miércoles 2 de mayo de 2018, Mila Ximénez no sólo amenazó con irse de ‘Sálvame' sino que dejó caer que al programa le queda un año de vida. Un día después, el espacio de Telecinco jugó con esta idea, poniendo en plató una especie de cuenta atrás de los días que quedan para que el show cumpla 10 años. ¿Es cierto que es el final del 'cortijo'?

Las mentiras de Sálvame que van a terminar con el programa estrella de Telecinco

El 2 de mayo de 2018, Mila Ximénez dijo que ya no podía más.

Me estoy perdiendo una vida personal que la quiero recuperar. No me gusta lo que estoy haciendo ahora, no me gusto yo. La televisión no me importa, esto es una forma de ganar dinero. Pero no me compensa.