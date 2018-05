Cara a cara entre Quique San Francisco y los del vídeo de 'las hipotecas fijas': "¡Iban de drogas hasta el culo!"

Risto Mejide recibió, el 6 de mayo de 2018, al actor Quique San Francisco en el Chester' de Cuatro para hablar de talento. Aunque el presentador le prometió no sacar el tema de las drogas, invitó al programa a Silvia Charro y Simón Pérez, los protagonistas del famoso vídeo de Periodista Digital sobre las hipotecas fijas.

EL TALENTO DE QUIQUE SAN FRANCISCO

Esto es lo primero que le prometió Risto Mejide a Quique San Francisco en cuanto el actor se sentó en el Chester el 6 de mayo de 2018. La idea era que la vida privada del invitado no eclipsara su talento como actor.

Respondió San Francisco.

Pero Quique San Francisco reconoció que si su carrera está estancada o no trabaja más ha sido también por culpa suya:

Sigo esperando a que me llamen. Es una opción que he elegido yo. Podría haber arreglado eso para que no pasara, pero probablemente esto me sucede por vago. Por mi incapacidad de esfuerzo o mi cansancio después de tantos años. Pero he decidido dar un cambio en ese aspecto. Voy a tomar cartas en el asunto. Hubiera podido generar mucho más trabajo, no solo para mí sino para los demás. Y creo que eso es algo que no he hecho bien, con lo cual, voy a corregirlo.