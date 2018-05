Sandra Barneda se harta y da un golpe en la mesa en 'Supervivientes': "¡Esto es muy hipócrita!"

Sandra Barneda ha vuelto a enfadarse con sus invitados del 'Supervivientes: Conexión Honduras'. El domingo 6 de mayo de 2018, la presentadora, consciente de que iba a generar polémica, se enfrentó a Julio Ruz, novio de la concursantes María Jesús Ruiz. Barneda le llamó hipócrita y desató una revolución en el plató.

El bombazo de Barneda en el plató de Supervivientes que fulmina todas las expectativas.

El jueves anterior, durante la gala de ‘SV2018' vimos cómo Sofía Suescun cargaba de manera cruel contra María Jesús Ruiz a costa de la antigua relación de la Miss España con el empresario Gil Salgado.

María Jesús no puede hablar con tanta seguridad y con tanta prepotencia teniendo el currículo que tiene. Es conocida por acostarse con un señor que si lo ves, tía... Si lo ves dices 'Oh My God'. No tiene ni puta idea de belleza porque que me explique con el hombre que se metía en la cama cada noche por tener también protagonismo. Envidiosa, rabiosa, anda qué...

Qué le vio a ese hombre que tan despreciable dice que es porque es que te tienen que dar ganas de vomitar el irte a dormir y acostarse con ese hombre. Yo creo que te tienes que ir al retrete a echar todo el vómito para meterte en la cama con él y con alguna pastilla para dormirte

Al domingo siguiente, durante el debate de ‘SV2018', se volvió a hablar del tema y el defensor de María Jesús, su novio Julio Ruz, cargó contra Sofía. Pero la presentadora, Sandra Barneda, le cortó y quiso dejarle algo muy claro:

Yo, con todo el respeto, porque sé que luego va a haber un titular, hago una reflexión: Me parece una hipocresía que tú te puedas sentar en un plató y decir barbaridades bajo un cheque y no pasa nada. Y luego, recojan aquello mismo que la protagonista ha dicho y se vea mal. Si no se hace en un lado no se hace en otro. No me refiero a ti, me refiero a tu mujer. Lo tengo que decir porque me parece muy hipócrita.

Lo que Barneda quería decir es que María Jesús ha acudido muchas veces a 'Sálvame' a criticar y a insultar a Gil Silgado, por lo que es hipócrita molestarse cuando otra persona, simplemente, recoge sus palabras. No es cierto. El que la ex Miss hablara mal del que fue su pareja no le da derecho a otra persona a hacer lo mismo.

El caso es que estas palabras de Barneda provocaron una auténtica tormenta en el plató y Lydia Lozano atacó a Julio Ruiz alegando que María Jesús Ruíz también había hablado mal de él en el 'Deluxe'.

Para defenderse, Julio amenazó a Lydia con desvelar una conversación privada entre ellos que tuvieron en una cena. En realidad, no aclararon nada. ¿Por qué? Porque así provocan contenido para los días siguientes en ‘Sálvame'. Así es este nego