Hay que andar con cuidado con ciertos presentadores de Telecinco que se hunden en audiencia

El miércoles 9 de mayo de 2018, Jorge Javier Vázquez publicó un post en su blog de Lecturas en el que cargaba contra los medios digitales, sobre todo contra algunos de sus directores, a los que tachaba de "cobardes" aunque sin dar nombres. --Hay que andar con cuidado con directores de medios digitales--

La crisis que sufrió 'Sálvame' a finales de 2017 unida a las pobres audiencias de ‘GH Revolution', provocó una oleada de comentarios en redes y en medios especializados que auguraban el fin del reinado de Jorge Javier Vázquez como estrella de T5.

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'

Tras recoger algunos de los titulares que se publicaron en aquella época y dar fe de que ahora las cosas han cambiado- ‘Sálvame' ha subido y ‘SV2018' es un ´éxito butal- Vázquez carga en su blog contra la actual crítica televisiva.

Con la aparición de medios digitales y blogs a mansalva la crítica televisiva no importa una mierda. Se la dan a cualquiera que titule sus artículos con adjetivos tipo "Bochornoso", "Vergonzoso" o "Lamentable", es decir, a chicos y chicas especializados en conseguir un buen número de clicks. De ahí no pasamos. Y con ello tenemos que convivir los profesionales que llevamos toda la vida trabajando en este oficio y ¡ojo!, cuidado con alzar tu voz porque entonces te tildarán de soberbio o prepotente. Como ya he escrito, no me gustaría tener que empezar ahora en mi profesión.

Y a pesar de quejarse por los titulares y artículos que pedían ‘su cabeza', Jorge Javier hace lo propio con los que le han criticado:

Toda esta historia me pilla ya muy mayor y artículos tan idiotas como el que he mencionado me provocan decepción y tedio. Lamentablemente ya, ni risa. Supongo que si eso me lo hubieran dedicado hace veinte años estaría en la López Ibor o haciendo pulseritas en Punta Cana. Una de dos. Y en cuanto al autor, pues entiendo que deberían empezar a restarle puntos como en el carné de conducir. No como periodista, cuidado, sino como vidente. Y cuando consumiera los puntos concedidos sería conveniente que pasara un ratito de inhabilitación temporal para reflexionar sobre la estulticia. Esta clase de gente que abunda en medios digitales no son los peores. Tienen muy mala leche y demasiado orgullo pero no son peligrosos.