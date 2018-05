Insultos, lágrimas y gritos: Jorge Javier Vázquez expulsa Oriana Marzoli de Supervivientes 2018

Oriana Marzolli y Carmen Gahona han hecho de sus 'broncas' uno de los grandes atractivos de 'Supervivientes: En tierra de nadie' pero lo que comenzó siendo una 'guerra' de broma, ha terminado por convertirse en algo serio por lo que el 8 de mayo de 2018, Jorge Javier Vázquez tomó cartas en el asunto.

Las hemos visto insultarse, tirarse agua encima, pegarse e incluso desnudarse en directo mientras que el público aplaudía y vitoreaba. No, no hablamos de lucha libre de mujeres o de algún programa machista de los 80, hablamos de Oriana Marzolli y Carmen Gahona, colaboradoras de 'SV2018: En Tierra de nadie'.

Se supone que su enemistad no iba en serio, que era un espectáculo para entretener a las masas pero ambas ex supervivientes se han pasado de la raya.

El martes 8 de mayo de 2018, Oriana, Gahona y Carlina Sobre comenzaron con su guerra de pullitas pero Marzolli explotó asegurando que las otras dos no la dejaban hablar.

Estaba tan desesperaba Marzoli que Jorge Javier vio oportuno darle un descanso y la expulsó del plató.

Algo debió pasar en publicidad que provocó las lágrimas de Oriana quien, aseguraba que Carmen había tenido un desprecio hacia ella fuera de cámaras.

Carmen Gahona desnuda a Oriana en pleno directo

Así, Marzolli le dijo a Vázquez:

Si el próximo programa me puedo poner en otro sitio, te lo agradecería, de verdad. No puedo más, te lo digo en serio. Hasta un punto llego, pero tengo un límite. Hoy no me hacen gracia las tonterías, solo digo eso.

Fuera de cámara me ha dicho que hacía un papelón. Me decía que me tome la pastilla, y que mis lágrimas eran falsas, ¡así que no me toques las narices!