La razón por la que Roi ('OT 2017') puede pagar muy cara su 'pataleta' contra 'Sálvame'

El 8 de mayo de 2018, Roi, exconcursante de 'OT 2017' fue cazado por las cámaras de 'Sálvame' mientras acompañaba a su novia Cris López, concursante de 'Factor X', que había ido a actuar en el programa de Telecinco. Roi se ha enfadado por la encerrona pero no tiene razón.

Roi fue a acompañar a su novia pero aprovechando que estaba allí, Carlota Corredera se acercó al extriunfito para charlar 30 segundos con él y preguntarle sobre su relación sentimental.

Roi se mostró distante, casi borde. Se notaba que no le hacía gracia que le interrogasen de esa manera. Él no era el protagonista de la tarde, sino su pareja, Cristina, que además, acababa de pasar, días antes, la primera audición de 'Factor X' (T5).

Más tarde, en Twitter, Roi se quejó por lo que le habían hecho en ‘Sálvame':

Lo que he vivido hoy me parece rastrero y de muy mal gusto. Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros. Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen.

Desde la cuenta oficial de 'Sálvame', los responsables del programa quisieron disculparse, alegando que simplemente querían charlar con él "30 segundos" porque les "hacía ilusión".

¿Quién tiene razón en esta historia? Sin que sirva de precedente, 'Sálvame'.

Para empezar, aclarar que el programa de 'La fábrica de la tele' es tramposo, poco ético y no conoce el significado del respeto o la intimidad. Esa es su naturaleza y el secreto de su éxito. Aprovechan cada pequeño detalle para hacer espectáculo.

Sí, Carlota Corredera no hizo bien al abordar a alguien que no estaba invitado al programa. Si bien es una práctica habitual de ‘Sálvame', no es excusa.

El problema es que Roi ha echado piedras sobre su propio tejado. Si se sintió incómodo, es estupendo que lo diga pero ha pecado de incongruente.

Primero, él es un personaje público y es lógico que llame la atención de los medios en los pasillos de una cadena, en la calle o donde sea. No es que sea agradable pero es lo que hay.

En segundo lugar, la mini entrevista tampoco fue invasiva. Si fue incómoda fue por él, no por Carlota Corredera.

Podríamos suponer que el joven no sabía que en ‘Sálvame' suelen hacer este tipo de cosas pero él mismo ha reconocido que conocía el programa, que no le gustaba porque habían hablado mal de algunos de sus compañeros. O sea, que sabía a dónde iba (aunque eso tampoco es una excusa para que en el magazín hagan lo que quieran).

Y luego, lo sentimos mucho, pero su novia también es un personaje público y, encima, de Telecinco. Ambos han promocionado su relación de cara a su participación en ‘Factor X'. Ojo, la chica es un portento independientemente de su vida personal.

Roi tiene todo el derecho del mundo a enfadarse pero se ha precipitado. Parece que ha tenido una rabieta infantil, que le ha dado más importancia de la que tenía y no le ha beneficiado ni a él ni a su novia. ¿Por qué? Porque se está hablando más de su enfrentamiento con ‘Sálvame' que del talento de su chica.