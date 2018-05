Rafa Mora, el "fascista" de 'Sálvame' al que han puesto en evidencia

Rafa Mora está aprovechando el misterioso estado de salud de su amigo Kiko Rivera para hacerse ‘fuerte' como colaborador de ‘Sálvame'. Por ello, el 9 de mayo de 2018, el tertuliano se enfrentó duramente con su compañero Alonso Caparrós en una bronca de trasfondo polémico.

Kiko Rivera está de baja por lo que él dice que es una depresión. Nadie en los medios se atreve a decir otra cosa porque, para empezar , sería ilegal pero en ‘Sálvame', por ejemplo, continuamente insinúan que se trataría de otra cosa. Para ello, utilizan eufemismos del tipo: "Kiko tiene muy malos hábitos de vida", "sale mucho de noche".... (A buen entendedor...)

El 9 de mayo de 2018, por ejemplo, durante toda la tarde, ‘Sálvame' anunció que se iba a mostrar el parte médico que Kiko ha mandado a las empresas para justificar su baja. Es decir, que por fin se iba a saber qué es lo que oficialmente le ocurre al hijo de Isabel Pantoja. Al final no se descubrió nada porque , sencillamente, no se podía. Se leyó un comunicado en el que se prohibía la difusión del documento. Y es que, afortunadamente, todavía hay límites para la intimidad.

Pipi Estrada sobre Rafa Mora: "Es el numero uno arrastrándose, opina de todo y no sabe de nada"

Pero aún censurados, los de ‘Sálvame' siguen especulando sobre el tema para beneficio de los que conocen al DJ, como es el caso de Rafa Mora, quién se ha convertido en el portavoz y defensor de Kiko en el plató.

Es curioso que ese mismo 9 de mayo apareció en el paltó un amigo de Paquirrín que aseguró que el hijo de Isabel Pantoja se había enfadado con él por ir a ‘Sálvame'. Pregunta: ¿Y con Rafa mora o con su prima Anabel no está enfadado por trabajar en un programa que dice tantas bestialidades sobre él?

Pero tras días de hablar de su amigo, ese día Rafa Mora pidió respeto para Kiko Rivera:

Pero Alonso Caparrós, ansioso por hacerse notar en ‘Sálvame' y mantener su silla, dijo no defender esa postura ni justificar el estilo de vida de Kiko Rivera (viniendo de Caparrós, ese discurso es, como mínimo, irónico).

Entonces se inició una agria discusión entre ambos colaboradores para ver quién gritaba más, por lo que Caparrós, para defenderse, le dijo a su ‘enemigo':

Eres un fascista. No me creo nada de lo de Kiko Rivera. No respetas mi opinión. ¡Fascista!