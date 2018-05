Por fin Mila Ximénez se atreve a decirle cuatro cosas a María Patiño

El sábado 12 de mayo de 2018, Jorge Javier Vázquez provocó todo un cisma en el 'Deluxe' al llamar "brujas" y amargadas" a María Patiño y a Belén Esteban. Por su puesto, esta trama dará para mucho y el martes 15 de mayo de 2018, entró en esta guerra la mismísima Mila Ximénez.

Es muy gracioso que en 'Sálvame' se quejen de que los medios nos dedicamos a ver fantasmas donde no los hay, que creamos guerras entre los colaboradores que no existen pero son ellos mismos los que provocan los rumores y las confrontaciones. Para muestra, el polígrafo al que se sometió Jorge Javier Vázquez el 12 de mayo de 2018 en 'Sábado Deluxe'. Todo un alarde de provocación gratuita con el fin de dinamitar el programa.

Pero el gran momento de aquella noche llegó cuando se volvió a hablar del cansino tema de Gustavo González y María Lapiedra. María Patiño, amiga o ex amiga de Gustavo, daba a entender que estaba ocultando datos para proteger a otras personas. Algo que no sentaba nada bien al presentador, quién atacó a las tres enemigas de Gustavo: Patiño, Gemma López y Belén Esteban.

Entonces no digáis nada porque yo ahora me quedo aquí jodido. Claro es que dices, es que tal pero no lo voy a contar. ¡Hostia! ¿Qué coño pasa? Es que a partir de ahora no me sirve eso de 'tenemos información', porque a mí me deja totalmente descolocado y al espectador ni os cuento. Yo no entiendo nada. Yo veo aquí a cuatro brujas que están en contra continuamente de esta pareja. Eso es lo único que veo yo, porque si no me hacéis partícipe de todo lo que sabéis es que yo me quedo al margen, y veo aquí a cuatro amargadas. Os tendríais que ver la cara de verdad.