Pablo Motos desvela el secreto mejor guardado de A3: ¿ha sido a propósito o un error?

Pablo Motos lo ha vuelto a hacer, Ha dicho algo que no debería decir . O no. Tal vez, ha hecho un numerito o simplemente no es culpa suya sino de la cadena. Sucedió el 16 de mayo de 2018, cuando los actores Daniel Grao y Aitor Luna acudieron a ‘El Hormiguero' para presentar la serie 'La catedral del Mar'.

Michelle Jenner y Aitor Luna revelan lo peor de grabar 'La catedral del Mar'

Pablo Motos estaba entusiasmado. Por fin podía presentar en su programa ‘La Catedral del Mar', la gran producción de A3 para esta temporada. La esperadísima adaptación del best-seller de Ildefonso Falcones que llega para convertirse en un nuevo fenómeno social tipo ‘El tiempo entre costuras'.

Nada más sentarse dos de los protagonistas d els ficción en ‘El Hormiguero', Motos dijo:

Bienvenidos y gracias por estar aquí para hablarnos de 'La Catedral del Mar' que por fin se estrena el próximo miércoles 23 de mayo en Antena 3

Aitor Luna y Daniel Grao se miraron impactados y el primero gritó:

Lo acabas de decir. Por fin. Lo has fechado tú. ¿Tenías permiso?

Aitor Luna: ¡Ay madre! "¿Cuándo ha dicho? Ni yo lo sabía

Pablo Motos se dio cuenta de su error y dijo:

Bueno, si lo he dicho y no tenía que decirlo es súper tarde porque estamos en directo"

El problema es que desvelar tan ‘pronto' la fecha de estreno, le da a la competencia margen de maniobra suficiente para contraprogramar.

En otro orden de cosas, los actores hablaron del rodaje de esta ambiciosa producción (por cierto, un servidor ya ha visto el piloto y aunque tiene algún que otro problema técnico resulta adictivo a más no poder).

Daniel Grao confesó que el rodaje coincidió con el de ‘Juego de tronos' y bromeó sobre el asunto: